Smit & Zoon, i suoi duecento anni in un libro (e una visita reale)

Duecento anni di storia in un libro. Smit & Zoon festeggia i due secoli di vita con un volume che ripercorre la lunga esperienza. Duecento pagine, una per anno, che incrociano le sorti dell’azienda di prodotti chimici per il settore conciario con quelle di re Guglielmo I, Luigi Napoleone e Napoleone Bonaparte. Un anniversario importante che l’azienda festeggia anche con un ospite d’eccezione: la regina Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau, moglie del re Guglielmo Alessandro.

Duecento anni di storia

La storia dell’olandese Smit & Zoon inizia nel 1821 da Albert Smit, capitano della nave “De Koornzaaijer”. Il comandante aveva bisogno di un modo per commerciare il suo baccalà, le aringhe salate e l’olio medicinale di fegato di merluzzo. Ma ben presto espanse la sua attività al commercio di oli animali, oli vegetali e proteine. La storia dell’azienda intreccia quella dei Paesi Bassi, dell’Europa, con le due guerre mondiali e la caduta del muro di Berlino. Il 1960 segna un anno importante per Smit & Zoon che affronta una forte crescita attraverso l’innovazione di prodotto e nuovi mercati. Tra il 1980 e il 2000 i prodotti chimici per applicazioni nell’industria della pelle diventano gradualmente il prodotto principale. Con l’ingresso nel nuovo millennio l’azienda ha concentrato la sua attenzione sull’internazionalizzazione, il miglioramento della qualità e la responsabilità sociale d’impresa sostenibile. Un lungo percorso ora raccolto in un Anniversary Book di 200 pagine.

La visita prestigiosa

Per festeggiare i suoi primi 200 anni di storia, Smit & Zoon accoglierà nella sua sede di Weesp la regina Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau, moglie del re Guglielmo Alessandro. La visita avrà luogo mercoledì 26 maggio. La regina visiterà la sede dell’azienda dove nascono i prodotti poi venduti alle concerie di tutto il mondo. La società illustrerà inoltre tutti i processi di innovazione che sta mettendo in campo per contribuire a rendere l’industria conciaria ancora più sostenibile. (art)

