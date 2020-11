Con l’accreditamento ZDHC, ICEC è riferimento dei chimici italiani

Un sigillo che vale per ICEC, l’ente di certificazione dell’area pelle, lo status di riferimento dei chimici italiani. Ai primi di novembre ZDHC, il progetto internazionale per l’abbattimento dell’impronta chimica dell’industria tessile e della moda, ha infatti accreditato l’istituto. In questo modo ICEC, dunque, può valutare e rilasciare la conformità alle aziende chimiche in accordo ai livelli 1, 2 3 previsti dalla MRSL ZDHC (Gateway: Chemical Module).

Riferimento dei chimici italiani

ICEC è già oggi l’ente di certificazione leader dell’area pelle: italiana e non solo. L’istituto milanese certifica (tra le altre cose) la tracciabilità e la sostenibilità delle pelli made in Italy, così come di quelle di concerie internazionali. Con questo ulteriore step ICEC si qualifica come riferimento sul territorio per le aziende chimiche fornitrici della filiera.

