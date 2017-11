Alibaba cresce nel trimestre (+61%) e aspetta il Single Day per sfondare in Europa

Alibaba continua a macinare numeri. Il gigante cinese ha battuto le attese degli analisti chiudendo il trimestre luglio-settembre con un aumento del 61% del giro d’affari (7,14 miliardi di euro). Il fatturato on line è cresciuto del 63%, l’utile netto (2,29 miliardi di euro) è più che raddoppiato rispetto ad un anno fa, mentre il numero di utenti mobili attivi è aumentato di 20 milioni durante il periodo. Secondo l’azienda, oltre 549 milioni di utenti online vanno regolarmente sui siti di Alibaba. Sale l’attesa per l’11 novembre, il “giorno dei single”: 15 milioni di prodotti disponibili e un ponte per i clienti europei. Lo scorso anno, il fondatore di Alibaba Jack Ma (nella foto) lo aveva detto: “Il prossimo passo è far diventare questa giornata di portata globale”. Quest’anno, la novità ideata è quella di fare diventare il “Singles’ Day” (questo il nome originale della ricorrenza cinese dell’11 novembre, dedicata a chi ancora non ha trovato l’anima gemella) per l’appunto ancora più internazionale. Cainiao, servizio di logistica del gruppo Alibaba, ha stipulato accordi con diverse compagnie aeree per prenotare voli charter diretti in Europa, in modo da far giungere a casa dell’acquirente nel Vecchio Continente gli articoli comprati entro non più di 10 giorni dalla prenotazione online. Inoltre, grazie alla presenza di magazzini controllati da Cainiao in Francia, Spagna e Russia, alcuni dei prodotti acquistati da chi vive in Europa potranno giungere a casa dei compratori dopo un solo giorno dalla data d’acquisto. “Double Eleven” è un evento creato dal gruppo Alibaba nel 2009; lo scorso anno in un solo giorno sulle piattaforme web e-commerce del gruppo sono stati venduti articoli per 15,5 miliardi di euro, +32% rispetto al 2015. (mv)