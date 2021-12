A chi manca il gas, a chi l’acqua: problemi in Pakistan e Turchia

A chi manca il gas, a chi l’acqua. I conciatori di Pakistan e Turchia sono sul piede di guerra, anche se per ragioni diverse. Il problema di fondo è l’interruzione di due forniture essenziali per le industrie: nel primo caso il gas, nel secondo l’acqua. I conciatori del Pakistan temono l’imminente cancellazione degli ordini a causa dei rallentamenti nelle forniture ai clienti. In Turchia rischiano interi distretti industriali.

A chi manca il gas

Nel distretto di Karachi (Pakistan) Sui Southern Gas Company ha annunciato la sospensione di fornitura di gas a tutte le industrie che non esportano. Lo stop alla fornitura ha avuto inizio l’11 dicembre. La decisione deriva dalla sproporzione tra domanda e offerta, e ha l’obiettivo di convogliare il gas disponibile alle abitazioni delle regioni più isolate e fredde. Tuttavia lo stop impedisce all’industria conciaria di produrre. Come riporta dawn.com, il presidente della Pakistan Tanners Association per il Sud del Paese, Amanullah Aftab, ha dichiarato che la sospensione di gas compromette l’attività di aziende che valgono il 40% della produzione nazionale di pelli. “La grave scarsità di gas – conclude – porterebbe alla cancellazione degli ordini di esportazione, con conseguente perdita di valuta estera“.

A chi l’acqua

La carenza di acqua è la ragione per cui le autorità turche hanno chiuso i rubinetti ad alcune imprese in diversi distretti. Tra le aziende più penalizzate vi sono le concerie. Come riporta leatherbiz.com, i distretti che soffrono i maggiori disagi sono quelli di Tuzla-Istanbul, Menemen-Izmir, Bursa, Gerede-Bolu, Corlu-Tekirdag e Usak. Togliendo l’acqua alle imprese, il governo la concentrerà sulle utenze domestiche. Alcuni operatori del settore hanno sostenuto che la decisione potrebbe servire come pungolo per portare la concia turca a un livello superiore, spingendo alla riduzione dei consumi d’acqua nei vari processi. (art)

