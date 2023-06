Arte, moda, pelle: il 10 giugno tutti a Solofra, c’è SoLeather

Meeting, talk, sfilate. Il 10 giugno vale la pena essere tutti a Solofra. Perché con “SoLeather: dove il saper fare incontra la moda” la città campana della concia si apre al pubblico per raccontare (e mostrare) gli aspetti della propria eccellenza. Quella pelle ovicaprina, cioè, di cui è leader globale.

L’incontro delle 11

Il programma di SoLeather prevede il primo appuntamento alle 11.00 presso il Chiostro di Santa Chiara di Solofra. Qui ci sarà l’incontro a tu per tu tra i giovani e i protagonisti del settore. Chi? Gli stilisti che utilizzano le pelli solofrane per le proprie collezioni, come Mario Dice e Alessandro De Benedetti, e gli imprenditori delle principali concerie solofrane risponderanno alle domande di chi si vuole avvicinare al mondo della moda.

La mostra

Nello stesso chiostro sarà allestita la Mostra SoLeather, in esposizione tutto il weekend. Qui ci saranno cinque macro-installazioni e i cinque abiti straordinari (nonché unici) ideati per UNIC Concerie Italiane e LINEAPELLE da stilisti e creativi quali Mario Dice, Simone Guidarelli, Italo Marseglia e Simone Marulli. Inoltre ci saranno anche accessori in pelle esemplificativi delle tante applicazioni del materiale.

Il 10 giugno tutti a Solofra

Il programma prevede ancora alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare VincenzoNapoli di Palazzo Orsini la presentazione al pubblico da parte di Mariella Milani, giornalista e critica di moda, del suo libro “Fashion Confidential”. La stessa Milani alle 18:30 modera la tavola rotonda presso il Salone Maggiore di Palazzo Orsini. Intervengono Nicola Moretti, sindaco di Solofra, Fabrizio Nuti, presidente di UNIC, e Fulvia Bacchi, CEO di LINEAPELLE e direttore generale di UNIC. Non solo. Ci sono Beppe Angiolini, proprietario della boutique Sugar di Arezzo; Riccardo Grassi, talent scout e fondatore dell’omonimo showroom di moda, e lo stilista Mario Dice. Completano il panel Michele Franzese, proprietario dell’omonima boutique a Napoli, e, tra i conciatori solofrani, Felice Maffei (Carisma), Gaetano De Maio (Derma) e Mario De Maio (DMD Solofra).

La sfilata

Alle 21.30 SoLeather chiude nel suggestivo scenario di Piazza San Rocco, con le sfilate di Alessandro De Benedetti e Mario Dice, nonché di brand made in Solofra quali Cassell e Osci Lab. Andranno in scena quattro abiti da sposa in pelle di Luisa Atelier, frutto di una collaborazione tra Mario Dice e Rosangela De Maio. Conduce la serata Jo Squillo.

Gli organizzatori

Hanno partecipato all’organizzazione di SoLeather il Comune di Solofra e UNIC e LINEAPELLE. Sono supporter The Tales Pub, Urielchim Group, C.G. Chemical, Deviconcia, Edil Vima, GMC Leather, Gusto e Co, I.C.M. Maffei, Libra, Studio Avellino Tecnoimpresa e Studio Legale Filodemo & Ruggiero. Hanno aderito Carisma, Del Vacchio Leather Diffusion, Derma, DMD Solofra, Effegi, Conceria F.3 INT’L e Gargiulo Leather. Con loro Laser Fashion, Marinelli Conceria, Mastertan, New Del Soccorso e Vignola Nobile.

La foto della veduta di Solofra da Wikipedia

