De Maio (DMD Solofra): “Le sfide del medio? Serve piglio concreto”

Il piglio concreto? È quello che serve alle concerie italiane per affrontare la congiuntura di mercato della pelle di segmento medio. Lo sostiene dalle pagine de La Conceria n. 5 – 2023 Diodato De Maio, amministratore delegato di DMD Solofra. In un’intervista dai toni franchi riconosce che nell’attuale congiuntura “ci sono tante variabili che cambiano repentinamente, nelle quali è difficile districarsi. Si naviga a vista, ma non bisogna essere catastrofisti”.

Sull’ultimo numero de La Conceria affrontiamo il momento di mercato del Medio (come da titolo), inteso come segmento di mercato e dimensioni aziendali. De Maio (nella foto) ci offre il punto di vista di un conciatore impegnato nel settore in un’intervista divisa in sei capitoli. Si parte da “maggio”, a proposito degli ultimi trend di produzione. Quindi si passa da “clienti senza grana” e “le scelte dei grandi gruppi”, per guardare a tutti gli step della filiera. Si affrontano le questioni del reshoring (“che non basta”) e delle “incognite”. Infine, si conclude sul “ruolo dell’imprenditore”.

