Attenti alla bufala | Un vaccino contro le menzogne

La pelle italiana assediata dalle fake news. Una ridda di notizie tendenziose disorienta e getta discredito sulla concia. Neanche Corriere TV si sottrae al gioco. Ecco un rimedio per non farsi infettare. Dall’Amazzonia agli allevamenti, dall’ecopelle alla chimica passando per la sostenibilità.

Tratto da La Conceria, n. 01/2018. Clicca qui per scoprire tutti i contenuti.