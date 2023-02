Conceria Cristina: joint venture negli USA con Tiger Leather

Conceria Cristina si rafforza negli USA. La conceria vicentina (che insieme a Gasby e Miura compone il Gruppo Peretti) si allea con Tiger Leather di Greensboro (North Carolina) costituendo una joint venture denominata Peretti Leather Group. Obiettivo: presidiare il mercato medio/alto statunitense dell’arredamento. Ma anche, come si legge in una nota pubblicata da bizjournals, sviluppare il business negli USA anche attraverso nuovi mercati di destinazione merceologica. Il valore dell’investimento non è stato comunicato.

Joint venture negli USA

In Peretti Leather Group, Tiger Leather farà confluire i suoi asset e il suo team dirigenziale. L’azienda USA, che sarà il primo marchio della nuova società, fornisce pelle di alta gamma al settore dell’hospitality e del contract. Secondo quanto riporta bizjournals, ha recentemente costruito una nuova sede da 24.000 metri quadrati di magazzino e 6.000 metri quadrati di uffici. E ha annunciato che sta inserendo nuovi macchinari e attrezzature per espandere la capacità produttiva e del magazzino.

Obiettivo: presidiare gli USA

I direttori della nuova joint venture sono il fondatore e CEO di Tiger Leather, Frank Toledano, e Stefano Peretti, terza generazione alla guida di Conceria Cristina e dell’omonimo gruppo conciario. “Lavoriamo con Stefano e con la famiglia Peretti fin dalla nostra nascita, oltre 20 anni fa. Quindi questa partnership ha un senso logico per entrambe le società”, dichiara Toledan. “Non vediamo l’ora di far crescere le nostre linee di business Hospitality e Contract come parte di Peretti Leather Group”. Per Stefano Peretti: “È giunto il momento di aumentare la nostra presenza e di espandere la nostra offerta negli Stati Uniti”. (mv)

