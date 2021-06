Gruppo Peretti, un impianto di cogenerazione per Conceria Cristina

Gruppo Peretti rende ancora più green Conceria Cristina. La società vicentina ha sottoscritto un Energy Performance Contract per la realizzazione di un impianto di cogenerazione. Il sistema, fornito da Alperia Bartucci, erogherà una potenza di circa 500 kW, consentendo alla conceria di ottenere significativi contenimenti dei consumi termici e di energia elettrica.

I commenti

“Per il Gruppo Peretti la sostenibilità ha un valore inestimabile, per tale motivo il nostro impegno è incessante per raggiungere obiettivi di sostenibilità diretti alla riduzione dell’impatto ambientale” spiega Giuseppe Valter Peretti, titolare del gruppo. “Gli impianti di cogenerazione nascono dall’esigenza di aumentare l’efficienza energetica”. Obiettivo perseguito “riducendo il consumo dell’energia primaria e diminuendo di conseguenza le emissioni climalteranti – dice Giovanni Bartucci, vice presidente esecutivo di Alperia Bartucci –. Grazie al nostro Energy Performance Contract, apportiamo notevoli benefici in termini economici, ambientali e di immagine aziendale, che si traducono in un incremento della competitività”.

L’accordo

La società altoatesina Alperia Bartucci, che ha sede operativa a Soave (Verona), creerà per Conceria Cristina un impianto di cogenerazione. Il sistema, come riporta nordesteconomia.gelocal.it, sarà in grado di generare circa 500 kW di potenza elettrica. Ciò consentirà alla conceria di risparmiare circa 2.600 MWh di energia elettrica e 3.200 MWh termici derivanti dalle lavorazioni con acqua calda e vapore. (art)

