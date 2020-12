Conceria in lutto: è mancato Aldo Donati (74), titolare di Ausonia

Una gravissima perdita per la conceria toscana e italiana. All’età di 74 anni è mancato ieri 23 dicembre 2020, Aldo Donati, titolare di Ausonia, conceria di Santa Croce sull’Arno fondata nel 1946 dal padre Marino.

Aldo Donati

Donati ha fatto di Ausonia un’azienda che, negli anni, è riuscita a mantenersi all’avanguardia. Non solo sotto il profilo delle novità di prodotto, ma anche da quello delle soluzioni produttive e strutturali. Innovazioni continue, finalizzate ad alzare il livello sostenibile della sua conceria, anche sotto il profilo umano e sociale. Imprenditore molto stimato, e molto attivo sotto il profilo associativo, Donati è noto anche perché Ausonia, nel 2009, fu tra i selezionatissimi siti produttivi scelti per ospitare la visita dell’allora presidente cinese Hu Jintao, in Italia per partecipare al G8.

Un ricordo

A Santa Croce ricordano Aldo Donati (nell’immagine, in una foto d’archivio La Conceria) come un imprenditore di riferimento per l’intero comparto conciario. Noi lo ricordiamo con l’immancabile sigaro ad accompagnare il sorriso sornione con cui nello stand di Ausonia, come l’anno scorso a APLF Hong Kong, ci raccontava dell’ultima pelle prodotta o del cliente con cui aveva appena concluso un ordine importante. Ma anche di cosa pensava del futuro della conceria, del mercato cinese e di quello americano. Ogni volta, il suo saluto era sempre un “arrivederci”.

La redazione de La Conceria si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi.