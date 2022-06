Corriere, “Gruppo Mastrotto esempio di ricambio generazionale”

Un convegno sullo stato di salute del tessuto manifatturiero del Veneto. Con riflessioni sulle sfide che attendono le aziende, come l’apertura del capitale o il ricambio generazionale. E i case history di chi queste stesse sfide le ha sapute vincere. Il ventennale di Corriere Imprese, inserto mensile economico del Corriere del Veneto, è stato occasione il 22 giugno per un convegno a Padova sull’economia del Nord Est. Evento dove ha trovato spazio anche Gruppo Mastrotto.

Esempio di ricambio generazionale

“In un mondo complesso è importante immaginare carriere imprenditoriali circolari, da cui si entra o si esce, che mettano alla prova senza vedersi criticati se si vende o si cercano i modelli per assecondare la crescita – ha detto Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale all’Università di Padova –. La governance deve portare risorse alle idee”. Ci sono diverse possibilità: aprire il capitale a partner esterni o cedere completamente la società. Oppure lavorare al passaggio generazionale. Lo stesso Gubitta, riporta il Corriere, ritiene che Gruppo Mastrotto sia un caso esemplare di passaggio ben fatto. Alla guida dell’impresa vicentina c’è ora il CEO Chiara Mastrotto, che ha puntato allo sviluppo nella direzione della sostenibilità: “È diventato un asset strategico, insieme al progetto di welfare aziendale – racconta -. L’azienda si è intrisa di questi valori, sono diventati trainanti”.

Sfide che si rinnovano

“La capacità di innovare secondo una logica di sostenibilità economica, ambientale e sociale è una nostra responsabilità come imprenditori e come impresa – è il messaggio affidato da Mastrotto ai social –. Lo facciamo grazie a processi industriali sostenibili, investimenti e un gran lavoro di squadra. Questo vuol dire fare impresa oggi: non accontentarsi dei risultati raggiunti e guardare sempre a nuovi obiettivi”.

Leggi anche: