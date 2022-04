1,5 milioni per i dipendenti: Gruppo Mastrotto raddoppia il premio

Un milione e mezzo di euro come premio produzione complessivo per i propri dipendenti. Gruppo Mastrotto raddoppia il budget da dedicare ai propri collaboratori. Una scelta che, come fa sapere il gruppo conciario vicentino, vuole rappresentare un premio per “i risultati conseguiti nell’anno”. E, anche, “per il grande spirito di resilienza e sacrificio dimostrati in un contesto come quello del 2021, particolarmente complesso sul piano economico e sociale“. La decisione rientra nel “percorso di valorizzazione del capitale umano attraverso il progetto People, Next Level”.

Gruppo Mastrotto raddoppia il premio

“Questa scelta – si legge in una nota ufficiale – nasce, innanzitutto, dalla valutazione dell’assiduo impegno e ampia flessibilità dimostrati dai lavoratori nel far fronte a un anno ancora difficile per gli effetti della pandemia”. Anno “che vedrà, comunque, il Gruppo chiudere in questi giorni il bilancio 2021 con risultati che si stanno rivelando di grande soddisfazione“. Risultati, come riportato da Affari & Finanza lo scorso 11 aprile, dovrebbero portare a chiudere l’anno “con oltre 330 milio i di fatturato e circa 60 milioni di ebitda”.

Il commento

“Esprimo un sentito ringraziamento a nome dell’intero Consiglio d’Amministrazione a tutti nostri dipendenti per l’impegno e professionalità dimostrati in questi anni difficili – commenta la presidente Chiara Mastrotto –. Grazie a una squadra motivata e partecipe, stiamo reagendo positivamente alla complessità dell’ultimo biennio. Raddoppiare il premio rappresenta, in questo particolare momento storico, un segnale concreto di riconoscimento e sostegno verso i nostri collaboratori e le loro famiglie“.

Nella foto, da sinistra: Graziano, Santo, Bruno e Chiara Mastrotto

