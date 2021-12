Cuoio di Toscana lancia l’e-commerce e rinnova l’impegno solidale

Cuoio di Toscana lancia l’e-commerce. E, in occasione dell’upgrade digitale, si impegna in iniziative solidali che rinnovano il supporto alla lotta contro la violenza di genere. Il Consorzio ha deciso di unire alla nuova strategia digital il suo impegno sociale, confermando il sostegno a La casa della Donna di Pisa, associazione che offre gratuitamente ospitalità a donne vittime di maltrattamenti o abusi.

#Inpiedipertutte

Si apre un nuovo capitolo della campagna contro la violenza #inpiedipertutte. Il Consorzio Cuoio di Toscana l’ha lanciata alcuni anni fa. Come funziona? Gli iscritti alla newsletter saranno i protagonisti del progetto a scopo benefico: ogni 100 iscrizioni verranno donati 100 euro a La casa della Donna.

Cuoio di Toscana lancia l’e-commerce

“In questo modo, oltre allo shopping online, la piattaforma funge da vero e proprio veicolo di informazione per il consumatore finale – spiegano dal Consorzio –. Così promuoviamo non soltanto i valori di artigianalità, eccellenza Made in Italy e sostenibilità legata alla natura del prodotto, ma anche di consapevolezza e aiuto charity”. Il nuovo assetto del sito web ha segnato anche il debutto della capsule collection uomo e donna Twenty21, nata dalla collaborazione con lo stylist e art director Simone Guidarelli. (mvg)

Leggi anche: