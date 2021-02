MFW alla scoperta di Twenty21, la collezione di Cuoio di Toscana

Cuoio di Toscana esordisce alla Milano Fashion Week. E lo fa con Twenty21, il progetto creativo del consorzio in passerella oggi 24 febbraio. Si tratta di una vera e propria collezione che esalta il materiale cuoio: una selezione esclusiva di capi, calzature e accessori dedicati a celebri eroine della storia recente d’Italia. Da Oriana Fallaci ad Anna Magnani, da Grazia Deledda a Rita Levi Montalcini, passando per Nilde Iotti fino ad Alda Merini. Simone Guidarelli, direttore creativo del progetto, ha scelto protagoniste del genio tricolore per trasferire un’identità forte alla capsule collection. Maestri artigiani nel circuito delle aziende del Consorzio hanno realizzato la collezione interamente a mano in Toscana.

Twenty21

Un morbido trench, una gonna iperfemminile, un elegante chemisier. Poi un’originale cappelliera, iconici occhiali dalla montatura in pelle, sofisticate cinture, it bags, stivali stampati e l’intramontabile monk doppia fibbia. Per la prima volta il cuoio, solitamente destinato alla fabbricazione di suole per calzature, diventa un tessuto non tessuto con cui plasmare abiti e accessori. Per ottenere la capsule, dall’anima sostenibile, al cuoio è stato applicato un processo complesso come la costruzione sartoriale tipica di un capo di abbigliamento.

Rompere gli schemi

“Siamo onorati di essere presenti nel calendario di Milano Moda Donna con un progetto fortemente innovativo – dichiara Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana –. Grazie a Simone Guidarelli e ai nostri meravigliosi artigiani, abbiamo realizzato un sogno impossibile applicando al cuoio lavorazioni, trattamenti e stampe riservate tradizionalmente all’abbigliamento e legate al genius loci. La nostra mission è rompere gli schemi con soluzioni creative originali nel design e di alta qualità che rilanciano la centralità delle donne come forza motrice di questo nostro straordinario Paese”. La collezione Twenty21 di Cuoio di Toscana sarà disponibile da marzo 2021 su prestigiosi e-shop fashion. (mvg)

Leggi anche: