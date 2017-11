Dall’Austria alla conquista del Messico: Wollsdorf Leder investe 40 milioni per una conceria a León

Il nuovo stabilimento rappresenta “un completamento e non porterà ad alcuna riduzione della produzione in Austria”. Così parlò Andreas Kindermann, ceo della conceria austriaca Wollsdorf Leder che, come riporta il sito steiermark.orf.at, ha deciso di investire 40 milioni di euro nella costruzione di un nuovo impianto in Messico, a León per la precisione, ritenendolo una necessità strategica, “finalizzata al sostegno della nostra crescita” altrimenti impossibile in patria, visto che “in Austria abbiamo raggiunto il limite di produttività. Abbiamo quindi cercato una nuova location, individuandola in Messico, dove esiste una forte tradizione conciaria e un grande know-how”. L’investimento sarà progressivo e la nuova conceria, a pieno regime, arriverà a dare lavoro a circa 150 addetti. La crescita di Wollsdorf Leder è confermata dai numeri. L’ultimo bilancio fiscale si è chiuso con un fatturato di 166 milioni di euro, in crescita del 3,7% sull’esercizio precedente.