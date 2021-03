Figli di Guido Lapi celebra i 70 anni regalando mimose a 500 donne

“La mimosa ha una doppia valenza: il tannino per la conceria e il simbolo della Festa della Donna”. Figli di Guido Lapi celebra i 70 anni donando un mazzolino di mimosa a 500 addette nei distretti conciari di Toscana e Veneto. L’azienda di Santa Croce sull’Arno, specializzata in estratti e tannini vegetali e prodotti chimici per l’industria conciaria, ha scelto l’8 marzo per celebrare il suo anniversario. E non è certo un caso. “Da 70 anni consegniamo la mimosa nelle concerie – commentano dall’azienda -: l’8 marzo la portiamo solo alle donne”.

La mimosa del Sudafrica

Ai 70 anni della FGL si uniscono i 100+1 anni dell’azienda sudafricana NTE, il più antico produttore del mondo di estratti di mimosa. Gli estratti di mimosa sono i tannini più utilizzati nel mondo per la concia delle pelli. E la Mimosa del Sudafrica è da sempre il tannino di riferimento, ben radicato nel DNA della pelle e del cuoio che si producono in Toscana. Figli di Guido Lapi di Santa Croce sull’Arno ne è l’agente italiano “da sempre”.

8 marzo in sicurezza

Gli omaggi floreali saranno consegnati l’8 marzo da un corriere in 100 aziende del Comprensorio del Cuoio e in altrettante industrie nella zona di Arzignano in tutta sicurezza. “La pandemia non ferma quella che ormai diventa una tradizione – spiegano dall’azienda, che ripete l’iniziativa per il secondo anno –. La situazione di emergenza sanitaria ha comportato una serie di attenzioni e precauzioni in più nell’organizzazione. Ma non abbiamo voluto rinunciare. L’evento ha solo assunto una forma più intima, ma è comunque un motivo di gioia, sorrisi e attenzione verso le donne”.

Figli di Guido Lapi celebra i 70 anni

I 70 anni di Figli di Guido Lapi rappresentano un traguardo anche per il Gruppo Lapi di cui l’azienda fa parte. Non solo: da cui è nato tutto. Figli di Guido Lapi è infatti la prima delle otto aziende presenti attualmente sotto l’ala di Lapi Group. Francesco, Mario e Dino, i tre figli di Guido, hanno fondato Figli di Guido Lapi nel 1951. Da qui si è aperta la strada per la nascita e lo sviluppo di altre realtà: FGL International, Finikem, Toscolapi, Conceria Gi-Elle-Emme, Lapi Gelatine e Npa Mosè. Un gruppo che conta un fatturato di 110 milioni di euro e una “grande famiglia” di oltre 200 dipendenti. (mvg)

