Garda e Premier: due nuovi articoli per Faeda FLASH

Un servizio immaginato per “rispondere al meglio alle esigenze del cliente. Veloce nelle spedizioni, senza minimi d’ordine e con un catalogo in continuo aggiornamento”. Un servizio che porta un nome che più identificativo non si può: FLASH. A implementarlo è stato il gruppo conciario veneto Faeda. Un progetto in costante evoluzione che, durante la recente edizione di Lineapelle (Fieramilano Rho, 22/24 settembre 2021) si è arricchito di due nuovi articoli.

Due nuovi articoli per FLASH

I due nuovi articoli si chiamano Garda e Premier. “Due nappe bovine in 88 colori sempre pronti – spiegano da Faeda -, specificatamente pensate per il settore calzatura e pelletteria di alto livello a un prezzo competitivo”. Nello specifico, “Garda è una pelle bovina pieno fiore semi anilina, ideale per calzatura, con uno spessore 1.1-1.3mm e sempre disponibile in stock nei suoi 38 colori. Premier, invece, è una pelle bovina nappata morbida, ideale per pelletteria, con uno spessore 1.2-1.4mm, sempre disponibile in 50 colori”. Un vero e proprio arcobaleno di pelli, pronte “per essere spedite in tutto il mondo in 48 ore senza minimi d’ordine, come tutti gli altri articoli disponibili nel catalogo FLASH”.

Il servizio FLASH

FLASH, per Faeda, rappresenta l’espressione concreta di voler “mettere a disposizione dei clienti una collezione accuratamente selezionata, mantenendo il perfetto rapporto tra qualità e prezzo”. Una qualità che, in questo modo, “può raggiungere davvero tutti”. Il servizio FLASH basa la sua estrema e flessibile rapidità su un magazzino dedicato che si configura come “il cuore pulsante del servizio – spiega la conceria di Montorso Vicentino -. Al suo interno abbiamo materiali pregiati e finiture originali che garantiscono l’elevata qualità di Faeda per calzatura, pelletteria e arredamento. I cataloghi contengono prodotti basici come vernici lisce e stampate, nappe, pelli cerate e grane morbide oltre ad una selezione specifica di bianchi e neri. Offriamo, inoltre, consulenza e soluzioni su misura per ogni singola necessità”.

