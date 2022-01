Gunnedah Leather Processors investe un milione per la conceria

L’australiana Gunnedah Leather Processors annuncia un piano di investimenti da oltre 1 milione di dollari per l’ampliamento dell’azienda e per un progetto di recupero delle acque. L’espansione dello stabilimento produttivo segue di pari passo l’incremento del consumo di carne, cui fanno seguito conferimenti in aumento di pelli. Parallelamente, l’azienda installerà un nuovo sistema di filtraggio che consentirà di ripulire le acque dopo i processi di concia, così da reintrodurle nell’ambiente per l’irrigazione dei campi.

Riportare in conceria i processi

La conceria Gunnedah Leather Processors è una delle maggiori dell’Australia. Fa parte del gruppo AI Topper. Il CEO Darren Forster spiega a nvi.com.au che la conceria investirà poco più di 1 milione di dollari australiani nello sviluppo dello stabilimento nel News South Wales. A detta di Forster l’ampliamento consentirà alla conceria di riportare al suo interno i processi di lavorazione che nel corso degli anni passati erano stati esternalizzati. “La produzione di pelle è semplicemente la conversione di un sottoprodotto dell’industria della carne bovina e, in quanto tale, il volume è sempre una funzione della domanda di carne bovina – spiega -. Questo progetto si riferisce alle attività onshore attualmente in corso all’estero e prevede un impegno a lungo termine per la produzione di pelle wet blue“. Nel piano di investimenti ci sono anche 14 assunzioni, che si sommano ai 72 impiegati già in organico.

Più prodotto ma meno scarto

Nel piano rientra anche lo sviluppo di un sistema per il recupero delle acque reflue. L’azienda recupererà l’acqua e, dopo averla filtrata, la convoglierà verso la vicina fattoria Wilga – di sua proprietà – attraverso un nuovo sistema di tubazioni. Il lavoro potrebbe essere completato in un mese o due, se approvato. L’impianto di Gunnedah utilizza già le acque reflue per irrigare i campi vicini, ma estenderà il processo di riciclaggio alle sue operazioni. (art)

