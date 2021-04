Carne, Australia e UK cercano un accordo: le imprese investono

Nuove intese all’orizzonte per la carne australiana. Nei prossimi giorni il ministro al Commercio, Dan Tehan, raggiungerà il Regno Unito per discutere un accordo commerciale per la fornitura di carne. L’Australia deve, però, fare i conti con la concorrenza della Nuova Zelanda. Intanto Thomas Foods International, uno dei maggiori player locali del settore, investe nella robotica.

Un accordo

Il confronto tra Tehan e il suo omologo londinese, Liz Truss, sarà certamente intenso. La discussione verterà sicuramente sulle tariffe e gli standard agricoli, due punti che al momento rappresentano le vere criticità della trattativa. Gli agricoltori britannici, come spiega export.org.uk, pretendono che i prodotti in arrivo dall’Australia corrispondano agli standard inglesi. Ciò riguarda in particolare i trattamenti ormonali. L’accordo è particolarmente importante, dato che il Regno Unito stima un valore delle importazioni di carne dall’Australia per circa 1 miliardo di sterline. Truss, però, starebbe trattando anche con rappresentanti della Nuova Zelanda. Sempre secondo export.org.uk, un accordo con la Nuova Zelanda determinerebbe un costo minore per le importazioni di carne ma anche di vino.

Investimenti in robotica

Nel frattempo, Thomas Foods International, uno dei maggiori player locali del settore, investe nella robotica. L’azienda, come riporta nzherald.co.nz, ha programmato un investimento da 10 milioni di dollari affidando la progettazione e la realizzazione dell’intervento a Scott Technology. Il nuovo sistema servirà al disossamento degli agnelli mediante il lavoro di robot. Il sistema utilizza una tecnologia a raggi X per fornire un’elevata precisione di taglio, migliorando allo stesso tempo la salute e la sicurezza dei lavoratori, rimuovendo gran parte delle attività di taglio più pesanti. (art)

Foto dal sito Thomas Foods International

