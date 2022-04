India: la pelle è la star del boom dell’export, dice il premier

Boom dell’export e ancora 9 giorni davanti. Il 23 marzo, il primo ministro Narendra Modi ha annunciato che l’India ha raggiunto i 400 miliardi di esportazioni e che il ruolo da protagonista lo ha giocato il prodotto in pelle. Il risultato, che rappresenta un record, è possibile grazie al +37% del periodo aprile-marzo 2022. Modi, ringraziando i produttori, ha sottolineato che la domanda di articoli indiani nel mondo cresce.

Il boom dell’export indiano

“L’India si era fissata l’obiettivo ambizioso di 400 miliardi di dollari di esportazioni e lo ha raggiunto per la prima volta in assoluto. Mi congratulo con i nostri imprenditori”. Con questo semplice tweet, il primo ministro indiano Narendra Modi ha annunciato un record storico. Il 23 marzo, a 9 giorni dalla chiusura dei bilanci, l’India ha tagliato il traguardo dei 400 miliardi di vendite di export. Un grande successo che lascia alle spalle il precedente record di 330,07 miliardi di dollari del 2018/2019.

Pelle protagonista

Modi ha sottolineato il ruolo chiave giocato dalla produzione ed esportazione di pelle e prodotti in pelle. Il primo ministro ha citato, in particolare, l’attività del distretto di Hailakandi, nello Stato di Assam. “La nuova India non solo sogna in grande, ma mostra anche il coraggio nel raggiungere il suo obiettivo – continua Modi, come riporta ndtv.com -. Sulla base di questo coraggio, tutti noi indiani insieme realizzeremo il sogno di un’India autosufficiente“. (art)

