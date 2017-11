La concia uruguayana è a un passo dall’estinzione e gli industriali chiedono protezionismo

Una filiera industriale prossima all’estinzione. In 10 anni la concia dell’Uruguay ha perso il 67% degli addetti, mentre le imprese attive si sono ridotte a 6. I superstiti vivono in condizione di allarme: 5 concerie su 6 vedono diminuire i livelli produttivi, mentre per i loro addetti mancano forme di sostegno pubblico ad integrazione dello stipendio. È il quadro della concia uruguayana emersa da un incontro tra industriali e governo di Montevideo riportato da Leatherbiz. Che cosa chiedono gli imprenditori per emergere dalle secche della crisi? Una dose di protezionismo. Il problema, a loro dire, sta nella quota troppo alta di materia prima conciaria che lascia il Paese prima di essere lavorata.