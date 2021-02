La pelle avvicina Etiopia e Tanzania, che parlano di partnership

La pelle avvicina Etiopia e Tanzania. Nei giorni scorsi i Capi di Stato dei due Paesi africani hanno discusso su possibili vie di sviluppo per migliorare la collaborazione commerciale. Al centro del confronto, in particolare, le strategie per migliorare e potenziare gli scambi nel settore della pelle.

Etiopia e Tanzania

La presidente etiope Sahle-Work Zewde ha partecipato a una serie di incontri con i Capi di Stato dei Paesi confinanti. Tra questi ha presenziato a un meeting a Dar Es Salaam con il presidente della Tanzania John Magufuli. I due hanno parlato, tra le altre cose, di come potenziare le opportunità commerciali aperte dal nuovo accordo sull’area di libero scambio nel continente africano (AFCFTA). I settori più coinvolti sarebbero l’allevamento di bestiame, l’agricoltura e la filiera della pelle. L’Etiopia possiede un’industria di lavorazione della pelle e di prodotti finiti relativamente sviluppata, che Magufuli ha elogiato e dalla quale ha auspicato di poter imparare per “offrire opportunità non sfruttate”, come riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu.

L’allevamento

Ma un altro settore al centro del dibattito è stato l’allevamento bovino. “Ho chiesto al presidente etiope di consentire agli investitori tanzaniani nel settore del bestiame di investire in Etiopia e imparare dalle loro controparti” ha spiegato ancora Magufuli. Secondo i dati del National Bureau of Statistics della Tanzania, l’Etiopia possiede circa 60,39 milioni di bovini mentre la mandria della Tanzania arriva a 34 milioni di esemplari. (art)

