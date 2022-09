Lineapelle e le fiere, quel che ci dice Bizzarri, Antiba 4.0

Una settimana il cui fulcro geografico è stato la città di Milano. Qui sono iniziate e si sono concluse praticamente tutte le fiere della filiera moda caratterizzate dalla condivisione social dell’hashtag #finallytogether, utilizzato per unire tutti gli eventi organizzati dalle associazioni aderenti a Confindustria Moda. Lineapelle ha chiuso il cerchio di un percorso espositivo che ha messo in evidenza una tanto inattesa, quanto scintillante e risoluta, volontà del mercato di ripartire. Peccato, però, per l’incredibile e ingestibile incertezza che soffoca tutta la filiera con i suoi esponenziali aumenti di qualsiasi prezzo e costo. Rimanendo a Milano e a Lineapelle, in fiera è apparso, il primo giorno, Marco Bizzarri, presidente e CEO di Gucci. Presenza significativa, anche per le dichiarazioni che ha rilasciato alla nostra testata. Qual che ci dice il manager di Kering, come vedremo, è importante per vari motivi. Chiudiamo il viaggio della cronaca settimanale in Toscana, a Ponte a Egola, all’interno dello stabilimento di nuova generazione costruito da Conceria Antiba.

Lineapelle e le fiere

Poche parole. Lineapelle, Simac Tanning Tech, Micam, Mipel, TheOneMilano non sono andate bene. Sono andate benissimo. Data la situazione di mercato (e non solo) a dir poco drammatica, non può essere che un segnale molto positivo.

Leggi qui i nostri approfondimenti:

https://www.laconceria.it/fiere/la-futuribilita-di-lineapelle-visitatori-32-73-dallestero/

https://www.laconceria.it/fiere/lineapelle-dimostra-che-la-pandemia-e-finita-i-problemi-ancora-no/

https://www.laconceria.it/fiere/accessori-e-componenti-lineapelle-chiama-il-mercato-risponde/

https://www.laconceria.it/fiere/le-certezze-di-lineapelle-in-un-mercato-incerto/

https://www.laconceria.it/fiere/ottimismo-in-fiera-35-470-presenze-per-micam-mipel-theone/

Quel che ci dice Bizzarri

Ci dice il CEO di Gucci, in visita a Linapelle durante il primo giorno: “L’arte della lavorazione della pelle trova il suo punto di forza in un sistema territoriale altamente specializzato, che il mondo ci invidia. Non è un caso che i marchi più importanti al mondo vengano nella Leather Valley italiana per realizzare i propri prodotti. Questa eccellenza, questa unicità va nutrita, fatta crescere e rispettata: non vi sono alternative che la eguaglino”. Ma nella sua dichiarazione c’è molto di più. Compresa l’anticipazione di un progetto imminente.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/bizzarri-a-lineapelle-la-leather-valley-italiana-unicita-da-nutrire/

Antiba 4.0

L’abbiamo definita “un’astronave”. In certo senso, lo è davvero. Antiba, conceria toscana, è operativa al 100% nella nuova struttura supertech di Ponte a Egola.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/conceria/conceria-antiba-il-nuovo-stabilimento-e-unastronave-4-0/