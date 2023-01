L’Italia che Cammina: la scarpa e la pelle protagoniste su Rai 3

Una finestra televisiva sulla filiera italiana della calzatura, con una particolare apertura sulla pelle e sulla concia. Il racconto di come si intrecciano queste “eccellenze di livello mondiale” è andato in onda sabato scorso sui canali RAI, protagonista di una puntata (quasi) monografica di Officina Italia dal titolo L’Italia che Cammina.

L’Italia che Cammina

Officina Italia è un format del TGR che dà voce all’economia delle regioni. In altre parole, “è un viaggio alla ricerca delle eccellenze del made in Italy attraverso le storie e i protagonisti e alla scoperta dei nuovi talenti”. Sabato scorso, 28 gennaio 2023, ha ospitato in studio Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturieri, e presentato una serie di approfondimenti realizzati nei distretti italiani della scarpa e della pelle.

Scarpa e pelle protagoniste

Partendo dalla tesi che, come ha detto Ceolini, “il 2022 doveva essere l’anno della definitiva rinascita, invece molti fattori ci hanno costretto a frenare”, Officina Italia è andata alla scoperta dell’industria calzaturiera e conciaria italiana, delle loro virtù qualitative e green, della loro strutturale dimensione green. Così, per la pelle, sotto i riflettori sono finite le concerie toscane Incas, rappresentata da Piero Rosati (vicepresidente UNIC – Concerie Italiane) e Tuscania, con le interviste ai due titolari (Francesco e Azzurra Giannoni). Per la scarpa, invece, le telecamere di Officina Italia hanno dato spazio ad Annarita Pilotti (Loriblu), Gianni Niccolò (direttore Confindustria Macerata), Giuseppe Tosi (direttore Confindustria Fermo), Alberto Fasciani (Alberto Fasciani Group), Massimiliano Milani (Vibram), Giuseppe Zanotti (Zanotti), Giovanni Giuliani (Bicap).

Per scoprire tutto quello di cui si è parlato a L’Italia che Cammina, cliccate qui e guardate la puntata integrale di Officina Italia

