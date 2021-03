Messico: auto e Brasile tengono in piedi il 2020 della pelle

Filiera dell’auto e Brasile tengono in piedi la pelle messicana. Già, perché nel 2020 le concerie messicane hanno esportato verso Brazilia quantità di pelli tre volte maggiore rispetto a quelle del 2019. Non tutte le aziende messicane viaggiano però allo stesso ritmo. Nello Stato di Guanajuato le concerie lavorano ancora solo al 70% e le vendite tengono grazie al mercato dell’auto, perché il calzaturiero è praticamente bloccato.

Auto e Brasile

Come riporta la stampa locale, nel 2020 il Messico ha esportato 563.262 metri quadrati di pelle contro i 151.555 del 2019. Vale a dire il 271,7% in più. Una crescita in volume che ha fatto aumentare le esportazioni in termini di valore da 1,2 milioni di dollari del 2019 a 1,9 milioni del 2020. Il 63,1% in più. Tali risultati hanno fatto schizzare il Messico alla quinta posizione tra i fornitori mondiali di pelle del Brasile, migliorando di due posti rispetto all’anno precedente.

Le difficoltà del calzaturiero

Il presidente della Camera dell’industria conciaria dello Stato di Guanajuato, Ricardo Muñoz, ha spiegato che le concerie stanno lavorando al 70% della loro capacità. Sono arrivate a tali livelli di produzione grazie all’automotive, che non ha frenato, al contrario di altre destinazioni della pelle. Il calo maggiore lo ha subito il calzaturiero. “Il 2020 è stato più complicato rispetto al 2019, quando abbiamo visto un rallentamento della crescita nel settore – spiega Muñoz a heraldoleon.mx -. La pandemia ha dato il colpo di grazia“. Entro l’anno le concerie dovrebbero comunque tornare a pieno regime, ma la produzione dovrebbe comunque rimanere lontana da quella del 2019. “Il settore conciario ha potuto contare sul traino dell’automotive, salvando posti di lavoro e aziende, mentre il calzaturiero soffre ancora ma noi siamo speranzosi” ha concluso Muñoz. (art)

