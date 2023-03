Misurare per migliorare: i dati di UNIC, le esigenze di mercato

“Non puoi migliorare ciò che non misuri”. Detto in altri termini: misurare per migliorare. È una frase spesso attribuita a Peter Drucker. Oppure: “Non puoi ridurre ciò che non puoi misurare”. È lo slogan di Namrata Sandhu, CEO di Vaayu, startup tedesca che ha rilasciato il primo software automatizzato al mondo sulle emissioni di carbonio. Secondo la stessa azienda l’app “consente ai rivenditori di calcolare e ridurre le emissioni in tempo reale”. La Misurazione è uno scottante tema di attualità. È anche il titolo del nostro mensile n. 3 – 2023.

Misurare per migliorare

“Semplicemente non si può ridurre ciò che non si può misurare, e il calcolo delle emissioni di carbonio è complesso e impreciso e richiede alle aziende di estrarre manualmente i dati – sono le parole di Sandhu a La Repubblica –. Questo richiede tempo ed è inefficiente. Per anni, i rivenditori hanno affermato di voler fare di meglio, ma non avevano gli strumenti, né spesso le competenze, per navigare nella scienza del clima”.

I dati di UNIC

Se il rischio è che la sostenibilità diventi greenwashing, è paradossale che a trovarsi sul banco degli imputati sia proprio la concia. Come vi raccontiamo nell’articolo “Misurare Tutto, Misurare di Più”, UNIC – Concerie Italiane con i suoi Report di Sostenibilità tiene traccia su base annua delle performance del settore. Mentre con l’Istituto di Certificazione ICEC offre gli strumenti per garantire e qualificare filiera e prodotto. “Viviamo tutti la consapevolezza che la sostenibilità è diventata spesso niente più di un’etichetta – afferma dalle pagine del magazine il presidente UNIC, Fabrizio Nuti -. Un’arma puntata contro l’industria della moda, accusata di essere tra le più inquinanti, in mancanza però di dati precisi, omogenei e, soprattutto, condivisi”. Una nebulosità che “mortifica il settore” perché le concerie, “nella loro assoluta maggioranza, hanno storicamente adottato tutti gli strumenti resi obbligatori da una normativa nazionale ed europea sempre più cogente e in costante evoluzione”.

