“Misurazione”. La chiede il mercato. La impone in certi casi la legge. Il diktat viaggia su un duplice binario ed ha già avuto un profondo impatto sul fashion system. Se l’obiettivo condiviso sono qualità e sostenibilità, bisogna saper tener traccia delle performance e dell’efficientamento dei processi. Bisogna essere in grado di certificare i risultati e qualificare la filiera. Alle imprese della moda servono, insomma, strumenti di “Misurazione”, come recita la copertina del mensile La Conceria n. 3 – 2023, in distribuzione presso gli abbonati.

Il diktat della moda

“Nulla esiste finché non è misurato”, diceva il premio Nobel per la Fisica Niels Bohr. Il suo aforisma oggi è valido anche per il fashion system. Su La Conceria n. 3 – 2023 affrontiamo l’argomento da molteplici punti di vista. Raccontiamo alcuni incidenti di percorso, come quello in cui è inciampato il (contestato) Higg Index. Registriamo la posizione di Marco Palmieri, fondatore e CEO del gruppo Piquadro. Investighiamo le evidenze scientifiche sulla sostenibilità della pelle raccolte da Ars Tinctoria e dall’istituto di ricerca FILK e le mettiamo in contrapposizione con una certa retorica vegan. A proposito di pelle, con UNIC – Concerie Italiane tracciamo un bilancio dei risultati raggiunti dal settore, mentre Gustavo Gonzalez–Quijano (Cotance) e Sabrina Frontini (ICEC) ci parlano delle sfide della certificazione. Da Italven, invece, ci raccontano la difficoltà del realizzare la prima valutazione della LCA nel settore delle pelli esotiche. Una carrellata di sei case history (da Chloé a Mulberry, passando da Furla) illustra, infine, come si portano fino al pubblico finale i dati dei progetti di tracciabilità.

