Nuovi brand e mercati: (l’ex) Curtume CBR torna in pista in 4 mesi

Curtume CBR torna in pista nel giro di 4 mesi. Lo afferma Oscar Ghezzi, imprenditore che guiderà la conceria argentina. Che è reduce di una lunga stagione di crisi, risolta grazie all’intervento del governo della provincia di La Rioja. Un sospiro di sollievo per i circa 700 dipendenti, fermi da oltre un anno e da alcune settimane privi dei sussidi di disoccupazione. Tutti i dipendenti, assicura Ghezzi, torneranno alla loro occupazione.

“La conceria riprenderà l’attività in 120 giorni”. Ghezzi, nuovo proprietario di Curtume CBR, annuncia la ripartenza dell’azienda. L’imprenditore è l’ex presidente della Camera del Turismo dell’Argentina. Ha dichiarato a fenix951.com.ar di aver completato l’iter burocratico per rimettere in funzione l’azienda. Che, innanzitutto, cambia nome: ora si chiama Curtume La Rioja. Ghezzi ha spiegato di aver proceduto con un’ispezione accurata dell’azienda, scoprendo “una vera meraviglia“.

Il futuro internazionale

Ghezzi ha inoltre assicurato che “tutti i dipendenti ricominceranno da dove avevano lasciato”, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali. L’imprenditore ha infine illustrato brevemente il progetto di rilancio dell’azienda, che prevede l’apertura di canali di esportazione verso Cina, Europa e Stati Uniti, ma anche la fornitura alle imprese locali di pelletteria. “Dobbiamo invertire la cattiva immagine che la società ha lasciato”, ha concluso. (art)

