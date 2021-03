Oggi LP Sustainability Talks, giovedì Micam X: la pelle è online

La pelle è online. Oggi e giovedì, infatti, l’identità, l’unicità e la sostenibilità del “materiale pelle” saranno protagoniste di due differenti progetti digitali. Il primo prosegue il palinsesto dei Lineapelle Sustainability Talks al quale, come vedremo, è stato aggiunto un appuntamento. Il secondo porta l’esperienza della pelle, in particolare di quella italiana, nel programma Micam X che rientra nel progetto (in corso) di Micam Digital Show.

La pelle è online con i Sustainability Talks

Iniziamo da oggi, martedì 16 marzo 2021. Alle ore 16 si svolgerà, in lingua inglese, il talk dal titolo “Certifications: how to provide reliable guarantees on sustainability”. Un approfondimento importante e necessario su come, grazie alle certificazioni, si può e si deve dare autorevole concretezza all’impronta green della propria pelle e della propria azienda. Nel ruolo di relatore ci sarà Sabrina Frontini, direttore di ICEC, l’ente di certificazione di riferimento per l’area pelle. A moderare il webinar sarà Sustainable Talks with N&N. La partecipazione è libera e per iscriversi occorre cliccare qui. Intanto, nel palinsesto dei Lineapelle Sustainability Talks entra una nuova data. Il 30 marzo, alle 17, si svolgerà, infatti, il webinar dal titolo “Environmental upgrading and the strengths of Industrial Districts in Global Value Chains”.

La pelle è online con Micam X

La pelle è online anche dopodomani, giovedì 18 marzo 2021, all’interno della programmazione di Micam X, l’innovation hub di Micam. Dalle 15 alle 15.30, infatti, si svolgerà il primo di due dialoghi (in lingua inglese) che approfondiranno a 360 gradi l’identità dei pellami. Sotto i riflettori ci sarà la pelle in quanto “A natural and unique material” e a parlarne sarà Alessandra Siena di Lineapelle Training. Il secondo appuntamento è in calendario giovedì 25 marzo (sempre dalle 15 alle 15,30) e porta come titolo “Leather: a sustainable material). Per assistere occorre cliccare qui.

