Operazioni conciarie, video problematici, il personale che non c’è

Botti di fine luglio in questa settimana di news e di caldo asfissiante. In primissimo piano, il settore conciario italiano con, soprattutto, un’acquisizione importante. E non solo. Poi c’è stato il caso di una griffe finita in pasto ai social hater per un video girato in una sua boutique di Firenze. Infine, ha tenuto banco il problema del reperimento della manodopera. A tutti i livelli, dall’Italia al mondo, dalle grandi maison alle PMI artigiane, il personale che non c’è è un problema tostissimo e (molto) preoccupante.

Operazioni conciarie

Il 19 luglio Bonaudo ha formalizzato l’acquisizione di Conceria Conti (Urgnano). In Toscana, invece, Art Lab ha acquistato gli adiacenti spazi di Conceria Ascot, che si è trasferita da Santa Croce a Fucecchio. Intanto, ad Arzignano, Gruppo Mastrotto ha coinvolto in una giornata di formazione sostenibile tre brand di un certo livello: Jimmy Choo, Versace e AKU.

Video problematici

La chiamano shit storm e ha rischiato di investire Bottega Veneta per un video condiviso sui social. Riguarda i clienti russi, una commessa della griffe e le regole di vendita della maison vicentina di proprietà del gruppo Kering.

Il personale che non c’è

Non è una novità che al sistema moda italiano manchi il personale. Ma la situazione attuale confina pericolosamente col territorio di un’emergenza prossima a sfuggirci di mano. Se, poi, anche LVMH, malgrado i suoi mezzi e i suoi progetti, fatica a risolvere la sua carenza di manodopera, capiamo bene che quella formativa non è UNA priorità: è LA priorità.

