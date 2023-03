Pelle toscana: addio ad Antonio Fattori (72, Nuova Etruria)

Distretto conciario toscano in lutto per l’improvvisa scomparsa di uno dei suoi più noti imprenditori: Antonio Fattori della conceria Nuova Etruria. Fattori si è spento, all’età di 72 anni, sabato 18 marzo 2023 a causa di un malore.

Antonio Fattori

Molto conosciuto nel Comprensorio del Cuoio e nel settore conciario nazionale, Fattori (nella foto) ha guidato insieme ad altri soci e per molti anni Nuova Etruria, prima di ritirarsi dall’attività e lasciare posto al figlio Lorenzo alcuni anni fa. Fattori, a sua volta, era “figlio d’arte”, avendo ereditato Nuova Etruria dal padre Olinto che la fondò alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Famiglia e conceria

Antonio Fattori è ricordato come un conciatore che ha dedicato la vita alla sua azienda e alla sua famiglia. Appassionato di caccia (come ricorda il quotidiano Il Tirreno), Fattori negli anni era diventato un punto di riferimento per la competenza e il modo di rapportarsi con clienti e fornitori. Lascia la moglie Seriana, i figli Laura e Lorenzo e due nipoti, Viola e Ginevra.