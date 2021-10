People, Next Level: Gruppo Mastrotto consegna 15 borse di studio

Sostenere non solo il diritto allo studio, ma anche chi, sui banchi di scuola, ottiene risultati d’eccellenza. Si inquadra in questa dimensione l’ennesimo step del progetto di welfare aziendale varato dal Gruppo Mastrotto. Progetto che ieri (5 ottobre 2021) è coinciso con la consegna di 15 borse di studio ai figli dei dipendenti (nella foto, tratta da Facebook).

15 borse di studio

“Oggi Gruppo Mastrotto ha premiato con 15 borse di studio i figli dei propri dipendenti che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico”, scrive sui propri social il gruppo conciario vicentino. “L’iniziativa, che la nostra azienda porta avanti dal 2017, rientra nel progetto di welfare aziendale People, Next Level, che intende mettere al centro le persone e rappresenta un asset importante per il gruppo”.

Investimento sul futuro

Lo studio, dunque, come chiave di investimento sul futuro. E un progetto (People, Next Level) che si contraddistingue per la sua alta e trasversale inclusività. Perché, come spiegarono in passato Bruno e Santo Mastrotto, fondatori del Gruppo: “Sostenere i giovani e i loro successi significa per noi investire sul futuro. Contribuendo alla formazione delle persone che un domani saranno centrali per lo sviluppo del nostro territorio”.

