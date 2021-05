Per Gruppo Mastrotto solo energia elettrica da fonti rinnovabili

“Il Gruppo Mastrotto è oggi alimentato da energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili”. La conceria vicentina celebra sui propri account social il raggiungimento di un risultato rilevante nella sua strategia green, #SustainabilityNextLevel.

Obiettivi sostenibili

“Da quest’anno il 100% dell’energia elettrica acquisita dal Gruppo Mastrotto è certificata da fonti rinnovabili”, scrivono dalla sede di Arzignano (Vicenza). Il risultato non è fine a se stesso, anzi. “In questo modo contribuiamo a ridurre le emissioni di CO2 di oltre 5.000 tonnellate all’anno, pari al 21% del totale – aggiungono –. E, al contempo, la riduzione delle emissioni del Gruppo Mastrotto è pari all’azione di 250.000 alberi nell’assorbimento di CO2”. Il perfezionamento delle pratiche di approvvigionamento di energia, dicevamo, è “un ulteriore passo in avanti per raggiungere il livello successivo di sostenibilità – concludono –. In questo modo affermiamo il nostro impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nel rispetto delle persone”.

