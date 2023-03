Per RAI2 BCN Concerie è esempio di eccellenza sostenibile – VIDEO

La conceria come esempio di eccellenza sostenibile sulla tv nazionale. BCN Concerie (Santa Croce sull’Arno) è stata ospite della trasmissione “Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile”, trasmessa la mattina di sabato 11 marzo 2023 su RAI2. Il format è dedicato alle “eccellenze italiane che lavorano e producono con attenzione all’ambiente” e racconta case history virtuose di aziende che promuovono attività eco-sostenibili.

BCN Concerie, esempio di eccellenza sostenibile

La redazione ha presentato quella di BCN Concerie, fondata nel 1938, come “una storia di un’eccellenza italiana e una storia di famiglia”. Lo ha fatto attraverso l’intervista a Roberto Lupi (nella foto), presidente dell’azienda che guida insieme al fratello Renzo. “Abbiamo scelto di partecipare al programma per dare un segno forte di cosa è realmente la circolarità – ha commentato l’imprenditore -. La nostra intenzione era utilizzare l’enorme visibilità della tv nazionale per parlare delle best practice in conceria, di tutte le cose buone che porta con sé la pelle. Nonché per contrastare le notizie fuorvianti che circolano rispetto ai cosiddetti materiali alternativi”. (mvg)

Clicca qui per vedere la puntata di Italian Green – Viaggio nell’Italia sostenibile; il servizio su BCN Concerie al minuto 5:00 circa

