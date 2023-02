I paradigmi della sostenibilità fashion secondo Patrick McDowell

Una collezione realizzata solo in materiali riciclati e sostenibili. Disegnata e concepita perché abbia il carbon footprint più basso possibile. E realizzata sul binario del made-to-order per evitare sovrapproduzioni. Il 20 febbraio ha sfilato a Londra l’ultima fatica di Patrick McDowell, stilista (nella foto, al centro) che ha fondato l’omonimo brand nel 2018 dopo aver studiato alla Central Saint Martins di Londra. L’approccio green si è visto anche nei capi d’abbigliamento e negli accessori in pelle della collezione Cinderella Shall go to the Football. Sono realizzati in collaborazione con Conceria Sirte adottando Activated Silk L1, la finitura biodegradabile e metal free di Evolved by Nature.

La collezione

Patrick McDowell in Cinderella Shall go to the Football celebra la donna forte. E lo fa reinterpretando la favola di Cenerentola in chiave sportiva: ci sono l’opulenza e la magia, così come gli stivali con Swarovski e le silhouettes regali. Mentre le “scarpette” sono quelle della calciatrice della nazionale inglese Alex Greenwood. Ogni capo è disegnato con materiali riciclati, come MWool, la lana riciclata di Manteco, e sostenibili, come la pelle Sirte in collaborazione con Evolved By Nature, che ha già unito le forze con Anya Hindmarch e Jonathan Cohen.

