Pittards amplia la sua presenza in Etiopia: inaugurato calzaturificio a Addis Abeba

Pittards si allarga in Etiopia, dove già possiede un consolidato business, basato sulla presenza di una conceria e di un network di laboratori specializzati in particolare nella produzione di guanti. Ai primi di novembre, infatti, è stato inaugurato a Addis Abeba un nuovo stabilimento produttivo, destinato alla confezione di calzature e i cui 70 dipendenti (che porteranno Pittards ad avere un nunero di addetti, in Etiopia, superiore alle 1.500 unità) realizzeranno alcune linee del brand Soul of Africa del quale Pittards è fornitore. Soul of Africa è un progetto produttivo avviato da uno degli eredi della famiglia Clark (fondatrice dell’omonimo brand britannico) finalizzato alla formazione professionale calzaturiera come arma contro la disoccupazione di massa che affligge molte nazioni africane. Il nuovo calzaturificio è frutto di una partnership siglata tra Pittards e Soul of Africa nel 2016.