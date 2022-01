Pitti, il 12 gennaio si parla del futuro della concia e della moda

Il futuro della concia e della moda. Le sfide industriali e formative, le direttrici d’innovazione, le opportunità di lavoro. Se ne parla giovedì 12 gennaio durante il convegno The Future of the Fashion Industry, organizzato nell’ambito del progetto Skills4Smart TCLF 2030 con il cofinanziamento del programma Erasmus+ della Commissione Europea. L’evento si tiene dalle 9:00 alle 13:00 presso l’Unicredit Theatre della Fortezza da Basso (Firenze), nella cornice di Pitti Uomo. Sono partner del progetto Skills4Smart TCLF 2030 organizzazioni come Cotance, sigla europea della concia, ed Euratex.

Il futuro della concia e della moda

Il panel è ricco, come si diceva, di argomenti e di protagonisti. Dopo i saluti di Gustavo Gonzalez-Quijano, segretario generale di Cotance, per il pubblico della filiera della pelle l’appuntamento più interessante è la tavola rotonda delle 09:50. Qui si confronteranno, tra altri, Graziano Balducci, CEO di conceria Antiba, e Bruno Conterno, CEO di Nice Footwear, con Claudio Marenzi, CEO di Herno e past president di Confindustria Moda, e Mauro Tescaro, technical director del Politecnico Calzaturiero. Ma non c’è solo la tavola rotonda da seguire. Il programma prevede altri momenti di approfondimento, come i panel sulle opportunità lavorative e formative nella fashion industry.

Come seguire l’evento

L’evento, ça va sans dire, è aperto al pubblico di Pitti Uomo e Bimbo, con modalità adeguate all’emergenza pandemica. Ma sarà possibile seguire The Future of the Fashion Industry anche in streaming: prima, però, è necessario iscriversi a questo link.

Leggi anche: