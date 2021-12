Le fiere confermano i format: ecco tutti i saloni di inizio 2022

Da gennaio ad aprile, il 2022 mette al centro dell’attenzione le fiere e gli eventi italiani di riferimento per la filiera globale della moda, del lusso, del design. Da Pitti a Lineapelle (nella foto), da Micam e Mipel al Salone del Mobile, le fiere e le sfilate confermano i format in presenza e provano a guardare al prossimo futuro. Il tutto, mantenendo altissima l’attenzione per i tutti i protocolli di sicurezza previsti per circoscrivere la pandemia e le sue possibili evoluzioni.

Le fiere confermano i format

Lo start sarà a Firenze dove dall’11 al 13 gennaio, alla Fortezza da Basso, si svolgeranno, in contemporanea, Pitti Uomo 101 e Pitti Bimbo 94. Poche ore e la moda maschile si trasferirà a Milano dove, dal 14 al 18 gennaio, è in calendario la fashion week con 23 sfilate, 24 presentazioni, 12 eventi, più 9 show digitali (raggruppati l’ultimo giorno). In tutto 68 appuntamenti con 47 brand. Negli stessi giorni la calzatura di volume sarà protagonista di Expo Riva Schuh a Riva del Garda (15 – 18 gennaio). Sarà affiancata da Gardabgas per un totale di 500 espositori previsti.

#bettertogether

#bettertogether, è l’hastag che riunisce le fiere della filiera pelle e moda a Fieramilano Rho. Dal 20 al 22 febbraio è in programma l’edizione numero 93 di Micam basata sul concept “Glamorous Magic”. In contemporanea si svolgerà Mipel 121 che si estenderà non solo al padiglione 1, ma anche al 3. Sempre dal 20 febbraio, ma fino mercoledì 23, e sempre nello stesso hub espositivo, si terrà TheOneMIlano, il salone del prêt-à-porter femminile d’alta gamma, che ieri ha aperto le registrazioni per i visitatori.

L’innovazione responsabile di Lineapelle

L’ultimo giorno di Micam e Mipel, il 22 febbraio, sarà anche il primo di Lineapelle, che si concluderà giovedì 24. Una staffetta fieristica attiva e collaborativa, basata sulla conferma, durante Lineapelle, di Mipel Lab, salone del sourcing pellettiero. Ma, anche e soprattutto, sull’evoluzione di una concreta progettualità finalizzata alla promozione del concetto di innovazione responsabile. La prossima edizione di Lineapelle, infatti, sarà teatro di un approfondito percorso che avrà il suo fulcro nella rinnovata dimensione del format A New Point of Materials, presentato a Parigi il 7 dicembre scorso e prossimo ad affrontare le tappe USA del suo roadshow (Los Angeles e New York).

A New Point of Materials

A New Point of Materials ospiterà tra 50 e 70 aziende e, al suo fianco, Lineapelle proporrà lo sviluppo di un progetto innovativo legato all’automotive e un evento basato sulla dimensione circolare della pelle italiana. Senza dimenticare che, come ricorda il CEO Fulvia Bacchi, “ad oggi abbiamo ricevuto l’adesione di quasi 1.000 espositori, un numero vicino ai livelli pre-Covid”. Il tutto, “per una superficie espositiva molto simile a quella delle edizioni del 2019, tornando a occupare 6 padiglioni”.

Dalle sfilate al Salone

In parziale concomitanza con le fiere di #bettertogether, dal 22 al 28 febbraio, si svolgerà la fashion week di Milano dedicata alla moda femminile, il cui programma è in fase di definizione. Mentre, a chiudere il giro, dal 5 al 10 aprile, il Salone Internazionale del Mobile “tornerà al passato”. Gli organizzatori segnalano che tutti gli spazi espositivi a Fieramilano Rho sono già stati opzionati e confermano il format tradizionale, dopo l’edizione (mancata) del 2020 e quella “alternativa” del Supersalone di settembre 2021. (mv)

