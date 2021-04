Più leggera del 25%: Ryanair mette la pelle Muirhead nei Boeing

Ryanair allestirà in pelle i 175 sedili dei suoi Boeing. La compagnia aerea low cost irlandese lo farà in virtù di un contratto di fornitura con la conceria scozzese Muirhead. A comunicarlo è proprio quest’ultima, sottolineando come il fattore vincente risieda nel fatto che questa pelle è più leggera del 25% rispetto alla media.

Ryanair e la pelle

La conceria scozzese Muirhead ha annunciato la rinnovata collaborazione con la compagnia aerea Ryanair che allestirà i 175 posti dei suoi Boeing 737-800 e 7373 MAX con sedili rivestiti della sua pelle. “Abbiamo sviluppato una pelle unica al mondo per leggerezza, specificamente progettata per l’industria aeronautica” spiega Muirhead in una nota ufficiale.

Più leggera del 15%

La pelle che Muirhead ha sviluppato, infatti, avrebbe un peso inferiore del 25% rispetto alla media di quelle utilizzate in aeronautica. Tale caratteristica, spiega sempre l’azienda, “contribuisce all’efficienza dei tempi di consegna degli aeromobili e ne riduce notevolmente il peso”. Ryanair gestisce oltre 450 aeromobili.

Immagini tratte da profilo LinkedIn di Muirhead

Leggi anche: