PrimeAsia investe per alzare la produzione di conceria vietnamita

PrimeAsia investe in Vietnam. L’obiettivo è portare la capacità produttiva della conceria che si trova a Ba-Ria Vung Tau, nei pressi della capitale, da 6 a 8 milioni di piedi quadrati al mese. Parte dei nuovi impianti sarà made in Italy. Per la società, che ha sede negli States, l’espansione permetterà di soddisfare la crescente richiesta di athletic leathers. “Siamo entusiasti per questo progetto di espansione e del potenziale che racchiude per la nostra azienda”, ha dichiarato Jonathan Clark, CEO di PrimeAsia.

Aumento della produzione

PrimeAsia gestisce due concerie: una a Dongguang, in Cina, e l’altra in Vietnam. PrimeAsia China ha attualmente una capacità di 5 milioni di piedi quadrati, mentre PrimeAsia Vietnam, con l’ampliamento del 2019, produce 6 milioni di piedi quadrati al mese. Ora la società ha annunciato un nuovo, consistente investimento per incrementare ulteriormente la capacità produttiva in Vietnam e portarla a 8 milioni di piedi quadrati al mese.

PrimeAsia investe in Vietnam

Nel dettaglio, PrimeAsia Vietnam aggiungerà una linea di riconciatura/colorazione composta da 8 nuovi bottali completamente automatizzati. Inoltre avvierà una quarta linea di rifinizione per supportare la crescente domanda di pelli per l’atletica, nuove attrezzature per l’asciugatura, la spaccatura, la rasatura e la lucidatura. Tutto ciò supportato da una espansione dell’impianto di depurazione. Nella nota diffusa per la stampa, PrimeAsia enfatizza l’utilizzo di tecnologia made in Italy. In particolare acquisterà un essiccatoio per fanghi Cartigliano di ultima generazione e un impianto di asciugatura a radiofrequenza sempre dalla stessa Cartigliano. (mv)

