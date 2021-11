Se SCARPA e Vibram hanno scelto Evolo, il suede di Sciarada

La sinergia con Vibram, protagonista di una presentazione durante l’ultima Lineapelle, all’interno del progetto A New Point of Materials. Ora quella con SCARPA, per l’unione delle forze con un’eccellenza italiana dell’outdoor. Evolo, il suede di Sciarada prodotto con alti standard di sostenibilità e circolarità, scala le attenzioni del mondo della moda. E con la partecipazione l’evento targato A New Point of Materials a Parigi il prossimo 7 dicembre, continua a proporsi all’attenzione internazionale.

Le sinergie d’eccellenza

L’ultima collaborazione di prestigio, dicevamo, è con SCARPA. L’azienda di Asolo, proprio perché leader mondiale nella produzione di calzature per le attività outdoor, guarda con particolare premura agli spazi naturalistici. Per questo ha scelto il suede di Sciarada per Spirit Evo. Un modello (nella foto, in basso) “contraddistinto dal primo scamosciato green, brevettato e certificato, e da un inconfondibile stile outdoor che contamina la moda urbana”. In precedenza, già Vibram aveva selezionato Evolo per Component. Si tratta di una calzatura ispirata alla sostenibilità e, soprattutto, alla filosofia Do It Your Self. Ecco il video della presentazione a Lineapelle (22-24 settembre 2021).

Evolo, il suede di Sciarada

Evolo è il risultato di otto anni di prove, test e innovazione tecnologica del reparto R&D di Sciarada. Con il nuovo materiale l’azienda, conceria fondata nel 1977 e leader degli scamosciati, recupera e rigenera gli scarti di lavorazione del camoscio. Il processo, brevettato e certificato, elimina sei passaggi su sedici rispetto al processo standard di lavorazione del wet blu Sciarada. La lavorazione di Evolo riduce di circa il 66% il consumo idrico e del 36% quello di prodotti chimici, senza la necessità di aggiungere cromo ulteriore: le emissioni di CO2 calano fino al 50%. Ora il prossimo appuntamento è il 7 dicembre presso l’Ambasciata d’Italia, dove Lineapelle organizza una tappa di A New Point of Materials.

