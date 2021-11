7 dicembre: Lineapelle a Parigi con A New Point Of Materials

“L’orizzonte più avanzato della sostenibilità” si chiama “innovazione responsabile”. In altre parole, il concetto su cui si basano l’idea e lo sviluppo di A New Point Of Materials, il format lanciato da Lineapelle durante la sua ultima edizione (settembre 2021) e che sta per approdare in Francia, all’ombra della Tour Eiffel. Quando? Tra pochi giorni: il 7 dicembre.

A Parigi il 7 dicembre

Teatro della tappa parigina di A New Point Of Materials sarà l’Ambasciata d’Italia. Qui, come spiega una nota di Lineapelle, andrà in scena la presentazione del “percorso esplorativo che approfondisce in modo critico un’accurata selezione di materiali e pellami di nuova generazione, caratterizzati da un contenuto green evolutivo e di altissimo profilo – scrive Lineapelle -. Un vero e proprio progetto di scoperta e approfondimento su pelli, nuovi materiali e accessori nei quali tecnologia, artigianalità, tradizione e avanguardia si sommano al loro concreto e riscontrabile valore responsabilmente innovativo”.

Le tappe del roadshow

A New Point Of Materials arriva a Parigi dopo il successo del debutto a Lineapelle. Ma, anche, dopo la partecipazione (dal 18 al 22 ottobre) al lancio a New York della piattaforma ReClothe (creata da Fashion 4 Development e C.L.A.S.S. Eco Hub). Evento, quest’ultimo, che ha posto il format di Lineapelle anche all’attenzione delle più alte cariche dell’ONU. La presentazione di Parigi non è un punto d’arrivo, ma l’anteprima di un vero e proprio roadshow. A gennaio 2022 A New Point Of Materials sarà negli USA. Prima a Lineapelle New York (Metropolitan Pavilion, Manhattan, 26-27 gennaio 2022), poi a Los Angeles. Infine, tornerà in Italia, a Milano, in occasione della “prossima edizione di Lineapelle, in programma dal 22 al 24 febbraio 2022 a Fieramilano Rho. Qui A New Point Of Materials presenterà l’evoluzione del suo format ponendo sotto i riflettori nuove esperienze, progetti e materiali che hanno fatto dell’innovazione responsabile il motore del proprio miglioramento continuo”.

