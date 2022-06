Sezione Concia Vicenza: eletto Balsemin, ecco tutti i consiglieri

Mirko Balsemin (nella foto) è il nuovo presidente della Sezione Concia di Confindustria Vicenza. Il titolare di Nice subentra nell’incarico a Rino Mastrotto (Rino Mastrotto Group), giunto al termine del suo mandato. L’elezione è avvenuta ieri ed è coincisa anche con il rinnovo del parterre dei consiglieri.

Sezione Concia Vicenza: eletto Balsemin

Mirko Balsemin, dunque, è il nuovo presidente della Sezione Concia di Confindustria Vicenza. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente (non saranno più due, in virtù di un adeguamento dello statuto), ci sarà Bernardo Finco (Finco 1865) fino a ieri nel Consiglio dell’ente vicentino di rappresentanza nel ruolo di past president. Carica, quest’ultima, che per il prossimo mandato passa a Rino Mastrotto.

Tutti i consiglieri

Della squadra di Balsemin faranno parte 10 consiglieri. Sono: Giuseppe Valter Peretti (Conceria Cristina), Massimo Confente (3 C Lavorazione Pelli), Riccardo Boschetti (Gea Tech), Giobatta Castaman (Conceria Junior), Francesco Dal Molin (I.C.A. Industria Conciaria Arzignanese), Roberto Gleria (Conceria Leonica), Riccardo Grotto (Sirp), Ildemar Marchi De Almeida (Conceria Priante), Luca Pretto (Conceria Pasubio) e Gherardo Ruffoni (Conceria Del Corso).

