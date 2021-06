Solofra: addio a Nicola De Piano (79), fondatore di New Pelli

Lutto per il distretto di Solofra e per il settore conciario italiana. All’età di 79 anni si è spento Nicola De Piano, fondatore a metà anni ’90 della conceria New Pelli. Un conciatore per il quale la pelle è sempre stata (ed è) una questione di famiglia.

Nicola De Piano

A Solofra ricordano come Nicola De Piano sia stato tra i protagonisti della crescita del distretto, in un periodo storico nel quale emerse come punto di riferimento internazionale per la sua specialità produttiva. “Un collega di valore – commenta Mario De Maio, presidente della Sezione Concia di Confindustria Avellino -, molto stimato e apprezzato”.

Una questione di famiglia

Nicola De Piano era espressione di una famiglia conciaria. Dopo l’esperienza con la conceria Europel, infatti, fondò nel 1994 New Pelli, realtà produttiva che nel 2020 è evoluta nel progetto Be-Green Tannery, guidato dai figli Annalisa e Felice.

La nostra redazione si unisce al cordoglio di famigliari, amici e colleghi.