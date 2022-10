SSIP Leather Update: transizione green, Rino Mastrotto, formazione

Un numero di scenari e parole importanti, l’ultimo della Leather Update settimanale di SSIP (Stazione Sperimentale per l’industria delle pelli e delle materie concianti). Si parla, infatti, di transizione green e del Tavolo Strategico sull’industria conciaria Italiana. Si dà voce a Rino Mastrotto, membro del CdA dell’ente di Pozzuoli. E si offrono aggiornamenti sul corso ITS per Innovation Leather Manager.

Transizione green

Cliccando qui potete leggere l’intervento di Marco Nogarole di SSIP al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. SSIP ha partecipato alla sessione intitolata “Lo sviluppo tecnologico per la transizione verde” in cui ha presentato il progetto Now Let’s GO.

Rino Mastrotto

“Sorpreso positivamente dalla operatività della SSIP, di tutto il tessuto produttivo. Dalle idee”. Inizia così l’intervista di Rino Mastrotto che trovate cliccando qui.

Il Tavolo Strategico

Cliccando qui, invece, trovate l’approfondimento sullo start del Tavolo Nazionale dell’Industria Conciaria Italiana. Obiettivo numero 1: incrementare l’innovazione di processo e di prodotto in conceria. Obiettivo numero 2: migliorare la capacità competitiva internazionale per la produzione di qualità, lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, a beneficio dell’intera filiera.

