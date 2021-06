Trenta milioni di emendamento per sostenere la concia toscana

Un aiuto concreto alla concia toscana. Ma anche al tessile di Prato. Sarebbe questo l’obiettivo, come scrive La Nazione, della proposta di emendamento al Decreto Sostegni Bis. Valore: trenta milioni di euro.

A sottoscrivere l’emendamento sono stati tre deputati del Partito Democratico: Lucia Ciampi, Susanna Cenni e Stefano Ceccanti. “Questa proposta – dichiara Ciampi a La Nazione – nasce dalla necessità di aiutare quei distretti industriali che, come Santa Croce sull’Arno, hanno avuto gravi cali di fatturato a causa di Covid. La risorse stanziate saranno finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo nel settore tessile e conciario. A esclusione del territorio di Biella che ha già beneficiato di finanziamenti ad hoc nella scorsa legge di bilancio”.

La Nazione segnala anche che la scorsa settimana è “tornato a riunirsi il Comitato d’Area del distretto industriale di Santa Croce sull’Arno. Lo ha fatto per affrontare il tema caldo dell’occupazione legato alla conclusione del blocco dei licenziamenti”. Uno scenario complesso per tutta la filiera, dalle concerie ai terzisi, dai calzaturifici ai laboratori di pelletteria. Ne è emersa, conclude il quotidiano, la “necessità di sostenere immediatamente coloro che potrebbero perdere il posto di lavoro. E, in una visione di medio raggio, pensare a una loro possibile ricollocazione sul mercato”.

