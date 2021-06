UK, la conceria Holmes Halls ha un nuovo socio di maggioranza

La conceria Holmes Halls ha un nuovo socio di maggioranza. La società irlandese di lavorazione della carne Dawn Meats ha acquisito il pacchetto maggioritario di quote della conceria britannica. L’accordo sarebbe giunto a conclusione nei giorni scorsi. Da subito la nuova proprietà ha investito nell’azienda, puntando su macchinari made in Italy.

Il nuovo socio della conceria Holmes Halls

Dawn Meats, società irlandese della carne, avrebbe acquisito il pacchetto di maggioranza di Holmes Halls. La conceria ha sede a Hull, nel Nord Est all’Inghilterra. Lo riporta ILM, spiegando che l’operazione sarebbe giunta a conclusione nei primi giorni di giugno. Dawn Meats avrebbe acquisito le quote da due soci che nel 1989, nel bel mezzo della pandemia da BSE, intervennero salvando l’azienda.

I macchinari made in Italy

Il nuovo socio di maggioranza avrebbe già investito dei capitali nell’azienda, puntando sul made in Italy. Dawn Meats avrebbe infatti spinto per l’acquisto di nuovi bottali e altri macchinari di fabbricazione italiana. Insieme a questi, dovrebbero arrivare anche tecnici specializzati da affiancare al personale esistente per migliorare la produzione. Il wet blue che produce Holmes Halls è poi destinato in gran parte proprio al mercato italiano. (art)

Foto dal sito di Holmes Halls

