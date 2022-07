Una conceria premiata, un calzaturificio preoccupato, gli USA

C’è chi, questa settimana, ha espresso una profonda preoccupazione. Facile, direte voi, in un periodo come questo. Certo, ma la preoccupazione di cui parliamo non riguarda la pandemia, la guerra o la Cina. Riguarda quella che abbiamo definito “la competizione sui lavoratori” nei distretti italiani della manifattura fashion. Quello veneto della calzatura, in questo caso specifico. Dopo di che, nel ruolo di news più lette della settimana, sale alla ribalta una conceria lombarda, grazie al premio che ha ricevuto. Mentre gli USA, forti della loro attuale dimensione di “salvagente” per le vendite di scarpe e pelletteria, hanno tenuto in modo, diciamo così trasversale.

Gli USA

Partiamo dagli Stati Uniti. Primo: a New York, la prossima settimana si svolgerà Lineapelle New York (13 e 14 luglio, Autunno / Inverno 2023 / 2024) con 199 espositori, una versione ampliata di Mipel Lab e una serie di interessanti progetti. Secondo: il mercato USA è quello che di fatto sta salvando l’export della filiera italiana della pelle, in particolare quello calzaturiero, come hanno rivelato gli ultimi dati trimestrali rilasciati da Assocalzaturifici. Terzo: un’indagine NPD ci ha spiegato che scarpe e che borse stanno comprando (in modo esplosivo) i consumatori statunitensi.

https://www.laconceria.it/retail/gli-stati-uniti-volano-e-questo-e-quello-che-comprano/

https://www.laconceria.it/calzatura/sprofondo-russo-rimbalzo-americano-il-trimestre-della-scarpa-italiana/

https://www.laconceria.it/fiere/tendenze-e-green-power-il-13-e-14-luglio-ce-lineapelle-new-york/

Una conceria premiata

È Conceria Guerino di Robecchetto con Induno (Milano). Ha ricevuto il riconoscimento del titolo di Prime Company da CRIBIS nel contesto dell’assemblea di Confindustria Alto Milanese.

https://www.laconceria.it/conceria/un-premio-a-guerino-e-una-prime-company/

Un calzaturificio preoccupato

Gianluigi Baracco con il fratello Enrico guida il calzaturificio Henderson, con sede a Vigonza. E dice: “L’azienda potrebbe avere dei piani di crescita ma poi deve fare i conti con il personale. Non nego che la mancanza di ricambio generazionale nelle varie mansioni rallenta lo sviluppo del calzaturificio”.

https://www.laconceria.it/calzatura/la-competizione-sui-lavoratori-preoccupa-henderson-piu-dei-rincari/