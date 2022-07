Tendenze e green power: il 13 e 14 luglio c’è Lineapelle New York

Lineapelle New York (13 e 14 luglio) porterà in anteprima negli Stati Uniti le tendenze moda per l’Autunno-Inverno 2023-2024. Al Metropolitan Pavilion di Manhattan saranno presenti 119 aziende (60 italiane e 59 straniere) delle quali: 91 concerie, 8 produttori di accessori e componenti, 13 di tessuti e materiali sintetici e 7 tra chimici e altre tipologie. Il focus creativo e strategico del salone sarà l’economia circolare. In sintesi: tendenze e green power nella Big Apple. All’interno della manifestazione sarà ospitato, in una formula ampliata, anche Mipel Lab, progetto promosso in collaborazione con Assopellettieri ed esempio della “sinergia che coinvolge gli eventi fieristici promossi dalle associazioni di categoria che rientrano in Confindustria Moda” scrive Lineapelle in una nota.

Nuove strategie di penetrazione

Dopo il positivo ritorno dello scorso gennaio, Lineapelle New York si ripresenta con 119 espositori al Metropolitan Pavilion di Manhattan mercoledì 13 e giovedì 14 luglio. “All’interno del circuito fieristico che Lineapelle ha creato per rafforzare l’evento di Milano, il mercato americano ha sempre rivestito un grande interesse per i nostri operatori – commenta il CEO Fulvia Bacchi -. Stiamo valutando nuove strategie di penetrazione, con la presenza anche in altre città statunitensi. Non solo: a breve torneremo anche a Londra e in Asia”.

Tendenze e green power

Sintetizzati dallo Possible Worlds, gli espositori di Lineapelle New York presenteranno i primi sviluppi delle collezioni realizzate sulla base delle tendenze moda elaborate dal Comitato Moda Lineapelle. Il focus creativo è l’economia circolare. Per esempio: progettazioni ideate per il riuso e tecnologie per aumentare le prestazioni dei materiali. Oppure: sviluppo di lavorazioni undyed e timeless. E ancora: abbinamenti tra materiali “ultralisci e riflettenti” e soluzioni che “riconsiderano la grana delle materie, per renderle più vibranti”. Oltre lo stile, nel corso della manifestazione si svolgeranno esclusivi One To One Meetings con clienti e stakeholder dal titolo Responsible Italian Leather Lounge.

One To One Meetings

Per Lineapelle, “questi incontri personalizzati aiuteranno i partecipanti a capire meglio come il made in Italy si è adattato alla maggiore richiesta di una produzione più sostenibile”. Perché in realtà, sottolineano gli organizzatori della due giorni newyorkese, “è l’industria italiana della pelle che definisce gli standard globali di responsabilità. Innovazione e creatività sono i pilastri principali per guardare al futuro”.

Ritorna anche Mipel Lab

Lineapelle New York tornerà a ospitare anche Mipel Lab, iniziativa promossa da Assopellettieri che ha debuttato a settembre 2021 a Lineapelle. Obiettivo: essere luogo, fisico e digitale, capace di favorire l’incontro tra marchi del lusso, designer, private label internazionali e l’eccellenza del sourcing pellettiero italiano. Un luogo che, in questa occasione, da Milano si trasferisce a Manhattan. (mv)

