Wollsdorf Leder vola sulle ali di Diamond Aircraft: siglato accordo per la fornitura per 100 velivoli

Le prime 35 consegne saranno eseguite nel 2018. L’accordo di collaborazione siglato dalle due parti prevede che la conceria austriaca Wollsdorf Leder fornisca i materiali per gli interni di 100 velivoli bimotore prodotti da Diamond Aircraft. “Il nostro impianto principale di Wollsdorf produrrà il pellame, leggero per l’aeronautica – ha spiegato il direttore generale Andreas Kindemann –, mentre Wollsdorf Components in Croazia procede al Cut and Sew”. L’aeronautica da diporto, del resto, si sposa con la pelle: “Gli interni di alta qualità vanno a braccetto con la nostra offerta – aggiunge Xenia Schinzel, Head of Materials di Diamond Aircraft –. Contiamo di portare avanti la partnership”. Stando a quanto comunicano, Wollsdorf Leder e Diamond Aircraft discutono già la fornitura per gli interni del modello monomotore e 5 posti DA50.